Sicilia: Inda, dal 28 luglio al 5 agosto la tournée dell’Accademia nei teatri dell’isola

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) – Inizierà venerdì 28 luglio da Troina (Enna) la tournée nei teatri siciliani dell?Accademia d?Arte del Dramma Antico, la scuola di teatro della Fondazione INDA. I conflitti di Lisistrata, lo spettacolo diretto da Mauro Avogadro, sarà messo in scena il 28 luglio nella Radura del Villaggio Cristo Redentore a Troina; il 29 e 30 luglio al Teatro Antico di Segesta nell?ambito delle Dionisiache; il 3 agosto al Teatro Pietra Rosa di Pollina e il 5 agosto al Teatro Greco di Tindari nell?ambito del Tindari Festival.

L?adattamento e la regia dello spettacolo sono di Mauro Avogadro, illustre pedagogo del teatro italiano già fra i protagonisti delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa; la responsabile del coro è Simonetta Cartia, docente di canto corale all?ADDA; l?assistente alla regia è Riccardo Rizzo, mentre le scene e i costumi sono stati realizzati dal laboratorio di scenografia e dalla sartoria della Fondazione INDA.

?In tempi di guerra, le utopie per ottenere la pace spesso animano chi delle guerre vede solo il disumano non senso ? ha detto Mauro Avogadro -. Lisistrata, con le sue compagne di lotta, immagina di fare cessare i conflitti negan-dosi ai desideri degli uomini. È certamente un paradosso, ma contro l?orrore della guerra anche le utopie possono servire?.