Stadio Milano: Cecchetti (Lega), ‘con la sinistra a Milano muore anche il calcio’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Incredibile come Sala, dopo aver tenuto per mesi in ostaggio Milano e le sue due grandi squadre, in uno stallo infinito sul nuovo stadio, rischia di far morire il calcio in città. Per colpa dei tentennamenti e delle resistenze della sinistra, il grande calcio milanese potrebbe lasciare la città, con tutto quello che ne comporta per il tessuto economico-sociale e per una comunità che aspettava risposte. Sala decide di non decidere e dimostra ancora una volta di rimanere confinato all?interno di una ideologia che fa malissimo alla nostra Milano e ai nostri cittadini”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Lombardia, Fabrizio Cecchetti.