Stellantis: Ambrogio (Fdi), ‘grazie a Urso industria auto ritrova slancio’

MeteoWeb

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “L?industria dell?auto ritroverà slancio grazie all?accordo annunciato oggi dal ministro Urso e l?ad di Stellantis, Tavares. Si tratta di un?ottima notizia per il made in Italy e l?impresa dell?automotive che trova nel marchio italiano una tradizione consolidata. Si è parlato di come aumentare i livelli produttivi, ampliare la gamma dei modelli, investire su ricerca e sviluppo, a tutela della intera filiera del settore. Tutti temi di estremo interesse per il nostro Paese che sicuramente avranno ricadute positive su crescita e occupazione”. Lo dichiara Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d?Italia.