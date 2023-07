Tennis: Berrettini, ‘sorpreso dalla mia prestazione’

MeteoWeb

Londra, 7 lug. – (Adnkronos) – ?Mi sono sorpreso anche io della prestazione, so di cosa sono capace ma a volte per arrivare a questo livello ci vogliono settimane se non mesi. Intorno a me sento una energia buona e pulita, una energia che mi piace. L?atmosfera, il campo? mi sto godendo tutto e questa è la chiave?. Queste le parole di Matteo Berrettini dopo il successo in tre set su Alex De Minaur che lo qualifica al 3° turno di Wimbledon.

?E? stata una delle mie migliori partite ?sottolinea il 27enne romano? soprattutto perché di fronte a me avevo un avversario super ostico, in particolare su erba. Ho servito molto bene, ho risposto bene, mi sentivo pronto, reattivo e positivo. Pur non avendo tanti match sulle gambe non ho avuto cali di tensione e sono rimasto sempre concentrato. Lui ad un certo punto sembrava scoraggiato, si lamentava molto e questo è stato un segnale molto positivo per me; pur avendo un grandissimo atteggiamento, forse secondo solo a Rafa Nadal sul Tour, oggi sembrava senza soluzioni. Pur avendo giocato cinque giorni di fila, e credo sia un record in uno Slam, il corpo ha risposto bene, mi sentivo pimpante…. è una vittoria che fa ben sperare, anche se voglio tenere le aspettative basse?.

Nel terzo turno se la vedrà con Alexander Zverev, testa di serie numero 19 e mai oltre il quarto turno a Wimbledon: ?C?è stato un momento in cui non pensavo neanche di poter essere qui quindi il fatto di essere al terzo turno e giocarmi una partita con Zverev è segno di grande orgoglio. Sarà un match complicato perché, anche se non è la sua superficie preferita, in carriera ha vinto un torneo ad Halle in finale su Federer, ha esperienza, un gran servizio e ho un bilancio negativo negli scontri diretti?.