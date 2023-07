Trasporti: Marattin (Az-Iv), ‘per risolvere nodo taxi serve approccio liberal-democratico’

MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Il problema che abbiamo visto esplodere in queste settimane nelle città medio-grandi è delle persone comuni, non di quelle che hanno l’autista, di quelle che si fanno le code sotto il sole, e non sono privilegiati, e riguarda i taxi. Un problema, per altro, che non può risolvere né l’attuale destra, né la sinistra. I primi perché difendono i privilegi e la rendita delle corporazioni, e infatti Salvini e Meloni, adesso, non riescono ad andare contro i tassisti, i secondi perché se usi le parole concorrenza e mercato rischi una denuncia per turpiloquio. E quindi serve un approccio liberale e riformista, ed ecco perché Azione, Italia viva e ReNew-Europe assieme ai Libdem hanno presentato una proposta di legge per riuscire a risolvere il problema”. Inizia così Luigi Marattin, primo firmatario della pdl sulle ‘Disposizioni concernenti modifiche alle legge 15 gennaio 1992 e interventi straordinari per il potenziamento del servizio taxi’, presentando a Montecitorio la stessa proposta di legge.

Ma in cosa consiste l’idea? Come spiega il deputato, accompagnato dai colleghi Isabella De Monte, che ha proposto una legge simile a giugno, e Giulia Pastorella, ci si muove su quattro punti principali. Il primo riguarda la creazione di un mercato secondario delle licenze, in cui chiunque ne possegga già una, ne riceve una addizionale a titolo gratuito cedibile su una piattaforma istituita dall’Art per soggetti che ne hanno i requisiti. A proposito di questo, ci dovrebbe essere un allargamento dei requisiti – possono acquistare le licenze tutti i soggetti che abbiano compiuto 25 anni e abbiano la patente almeno da cinque e, chiaramente, non abbiano riportato condanne definitive per reati colposi.

Gli altri due punti della pdl riguardano, poi, l’attribuzione di ruoli a enti territoriali e Art per la tutela della concorrenza e la flessibilizzazione delle tariffe, che verrebbero fissate come tetto massimo e possono contenere agevolazioni specifiche.