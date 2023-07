Tuffi: Abodi, ?commenti sessisti? Giusta decisione Rai, siamo tutti servizio pubblico?**

MeteoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ?Commenti sessisti ai Mondiali di tuffi da parte di giornalista e commentatore Rai? Ho letto più che aver ascoltato e visto. Giusta la decisione dell?azienda. Penso sia bene ascoltare. Sui principi e sui valori di rispetto nei confronti delle persone sapete, nonostante le interpretazioni di questi giorni, che io sono abbastanza fermo, senza essere un integralista. Sono fermo nei principi e nei valori e quindi l?azienda ha già fatto il passo iniziale che doveva esser fatto, sospendendo il giornalista e il commentatore. Non capisco il senso di quanto accaduto, non va bene, soprattutto quando certe frasi inopportune vengono dette parlando in televisione o rischiando che anche un fuori onda vada in onda?. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a margine a margine dell’incontro con la nazionale under 19 reduce dalla vittoria dell’Europeo di categoria in Figc su quanto avvenuto a Fukuoka in occasione dei mondiali di nuoto e tuffi. ?Noi tutti siamo, nel proprio ruolo, servizio pubblico che ha una prima regola che è quella della responsabilità e una seconda che è quella del rispetto, assoluto, sempre, ovunque, nei confronti di chiunque. Dopodiché ad ognuno la valutazione secondo la propria coscienza?, ha aggiunto Abodi.