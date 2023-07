Ucraina: Antonov, ‘assistenza militare Usa non fa che prolungare agonia regime Kiev’

MeteoWeb

Washington, 20 lug. (Adnkronos) – Washington non ha il coraggio di ammettere che i suoi piani per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia stanno fallendo e la sua assistenza militare all’Ucraina non fa che prolungare l’agonia del regime di Kiev. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, commentando l’ultimo pacchetto di aiuti militari statunitense a Kiev.

“Le autorità americane non hanno il coraggio di ammettere che i piani per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia stanno fallendo – ha detto sul canale Telegram dell’ambasciata – Le linee di difesa dell’esercito russo hanno preso a calci i neonazisti ucraini. In un impeto di rabbia impotente, Washington invia nuovi missili e munizioni ai suoi burattini. Così gli Stati Uniti si aspettano di farci del male”.

“Ogni giorno vediamo nuove prove che l'”invulnerabilità” delle apparecchiature di fabbricazione occidentale è un grande mito. Nessun “pacchetto” multimilionario risolverà la situazione disperata della giunta di Kiev”, ha affermato. “L’assistenza degli Stati Uniti non farà che prolungare l’agonia del regime. Porterà a nuove vittime, anche tra i civili. Il loro sangue è interamente sulla coscienza di coloro che delirano per l’idea di infliggere una ‘sconfitta strategica’ alla Russia”.