Ucraina: fiamme in centro addestramento Crimea, 2mila evacuati

Mosca, 19 lug. (Adnkronos/Europa Press) – Le autorità filo-russe in Crimea hanno annunciato che saranno evacuate quattro località a causa dell’incendio scoppiato, per cause ancora da chiarire, in un campo di addestramento nel distretto di Kirovsky.

“Si prevede di evacuare temporaneamente i residenti di quattro insediamenti dall’area del distretto di Kirovsky, ovvero più di 2mila persone. È stato allestito un quartier generale operativo, tutti i servizi specializzati stanno lavorando sul campo”, ha dichiarato il governatore della Crimea, Sergei Aksenov, sul suo canale Telegram.

Aksenoz ha anche riferito che le fiamme hanno causato la chiusura dell’autostrada Tavrida, che collega la città di Sebastopoli con il ponte di Kerck, oggetto martedì scorso di un attacco costato la vita a due civili.