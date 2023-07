Ucraina: raid a Odessa colpisce cattedrale e causa 1 morto e 19 feriti

MeteoWeb

Kiev, 23 lug. (Adnkronos) – Gli attacchi russi a Odessa durante la notte hanno danneggiato almeno sei edifici residenziali, oltre alla Cattedrale della Trasfigurazione, secondo il comando operativo meridionale dell’Ucraina. “Decine di auto sono state distrutte, facciate e tetti di molti edifici della città sono stati danneggiati”, si legge in una nota su Telegram. ?Nella città si sono formati diversi crateri. Ci sono interruzioni di corrente, che possono ostacolare il traffico e il percorso del trasporto pubblico può essere modificato”.

Gli attacchi della scorsa notte hanno ucciso almeno una persona e ne hanno ferite 19. ?19 persone tra cui quattro bambini sono rimaste ferite. Undici adulti e tre bambini sono stati ricoverati in ospedale mentre gli altri sono in cura in regime ambulatoriale”, si legge nella nota del comando operativo.