Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “I bombardamenti russi su Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. L’Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell?Unesco, sarà in prima linea per la ricostruzione della città”. Così, su Twitter, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.