Ue: Bonelli, ‘Meloni a Vox torna anti-europeista, patto contro sovranisti’

MeteoWeb

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Dal comizio di Vox Giorgia Meloni è tornata anti europea e lancia la campagna della destra sovranista contro la transizione ecologica. Ha parlato in nome e per conto delle grandi multinazionali ‘Oil & Gas’ che, dopo l?accordo di Parigi, hanno speso un miliardo di dollari per costruire una campagna di disinformazione e paura su crisi climatica e transizione ecologica”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs.

“Non è mai accaduto che un capo di governo partecipasse alla campagna elettorale di un partito di un altro paese europeo, tra l?altro schierato contro il suo collega premier spagnolo. Nel comizio dove ha partecipato Giorgia Meloni, i dirigenti di Vox hanno definito terrorista il premier uscente Sanchez, un fatto incredibile”, aggiunge.

Sul tema ambientale ricorda poi come “il programma di Vox prevede di abrogare la legge sui cambiamenti climatici e chiede l?uscita dagli accordi di Parigi, prevede di abrogare le leggi su aborto, violenza di genere, consenso sessuale, eutanasia e la recente Ley Trans. Vuole detassare i ricchi e le grandi imprese. Giorgia Meloni è contro la transizione ecologica perche? difende gli interessi di inquinatori e cementificatori, mentre non tassa gli extraprofitti energetici da 40 mld di euro che hanno reso povere le famiglie italiane ma eroga l?elemosina di Stato da 1 ? al giorno alle famiglie povere. Ieri Meloni non ha dato la svolta moderata che molti auspicavano, ma ha impresso un’accelerazione verso l?estrema destra europea su cui invece il suo alleato Tajani ha preso le distanze. A noi Verdi spetta l?onere di lavorare per costruire un patto in Europa contro i sovranisti partendo da un?alleanza per il clima e la democrazia”, conclude Bonelli.