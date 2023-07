Ue: Schlein, ‘su legge natura tentativo Ppe e destra fallito miseramente’**

MeteoWeb

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Noi siamo felici che questa legge sulla natura sia passata, perché l’Unione Europea ha messo in campo risorse significative. Il Pnrr dovrebbe servire proprio ad accompagnare la transizione ecologica. È fallito miseramente il tentativo portato avanti dai popolari e dalla destra di fermare un pilastro del green deal. Mi preoccuperei di fermare l’emergenza climatica e non il green deal. La destra si sta occupando solo di contrastare queste politiche ma dovrebbe chiedere più risorse per la transizione”. Così Elly Schlein a Zapping su Rai Radio 1.