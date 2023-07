Università: Piccolotti (Avs), ‘fallo clamoroso del governo su docenti stranieri’

MeteoWeb

Roma, 14 lug.- (Adnkronos) – ?Sulla ricostruzione delle carriere dei lettori stranieri l?Italia viene deferita alla corte di Giustizia Europea. Un fallo clamoroso, soprattutto alla luce del fatto che a gennaio 2023 la commissione aveva già inviato un parere motivato. Cosa hanno fatto da quel giorno ad oggi al ministero e nelle varie università? Che vengano negati diritti in maniera così plateale amareggia davvero tanto, anche alla luce del fatto che sono tanti gli italiani che sono andati a lavorare nelle università estere: cosa diremmo se fossero discriminati in questo modo??. Così Elisabetta Piccolotti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Cultura della Camera.