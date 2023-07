Welfare: Schlein, ?social card escludente anziani e Comuni?

MeteoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – ?Abbiamo espresso delle critiche alla carta ?Dedicato a te?, messa a punto nel decreto Lavoro che, a nostro avviso, alimenta la precarietà nel momento in cui estende i contratti a termine, che sono la forma più becera di precarietà del lavoro, ma è anche sbagliato nel luogo in cui ha ridotto sensibilmente una misura, per quanto migliorabile, di contrasto alla povertà?. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ?Creare futuro – Una buona spesa può cambiare il mondo?.

?Su questo terreno noi chiediamo una maggiore attenzione, perché abbiamo visto in questi anni di pandemia dei livelli di povertà assoluta che non si vedevano dal 2005. E io ho una visione un po? diversa perché la povertà si vede anche dal punto di vista alimentare, e lo dicono i dati: l?8,4% delle famiglie italiane non riescono ad avere un pasto a base di proteine ogni due giorni?, precisa la segretaria.

Per Schlein, tutta ?la politica che deve fare un salto in avanti: deve conoscere la povertà e lavorare insieme, e questo è il motivo per cui abbiamo criticato la misura del governo Meloni, e la social card ci sembra escludente perché non vi possono accedere le persone anziane che vivono da sole, o le coppie ed esclude anche i comuni e le loro importanti competenze che il servizio sociale fa ogni giorno per mappare le situazioni più critiche. Saremo lì con le nostre proposte costruttive perché vogliamo dare questo: non una critica e basta, ma una critica per migliorare il nostro Paese?, conclude la leader dem.