Allerta Meteo, nuovo bollettino ESTOFEX avverte: “oggi attenzione al Centro Italia”

E’ ancora allarme maltempo nelle prossime ore in Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi venerdì 18 agosto fino alle 8 di domani, sabato 19 agosto. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 e un livello 2 per l’Italia centrale, gran parte dell’Europa centro-orientale, gli Stati baltici, la Bielorussia e la Russia occidentale per precipitazioni convettive intense e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettivo.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Per quanto riguarda le aree di livello 1 e livello 2, celle singole e multicelle sono le modalità di tempesta previste, riporta il bollettino. I pericoli principali sono le piogge intense, grandinate isolate e downburst. A causa delle grandi incertezze sulla tempistica e sul posizionamento dell’inizio convettivo, questi pericoli sono racchiusi in un’ampia area di livello 1. Le due aree più ridotte di livello 2 si basano su una magnitudo CAPE (Convective Available Potenzial Energy, energia potenziale convettiva disponibile) piuttosto elevata e un ragionevole accordo di modelli su un’elevata copertura temporalesca, evidenzia il bollettino ESTOFEX.

