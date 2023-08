Ambiente: Ruffino (Az), ‘caos fra governo e Piemonte su Euro 5, cittadini indignati’

MeteoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “La regione Piemonte ha deciso, senza colpo ferire, il blocco dei veicoli Euro 5 per ottemperare a una procedura di infrazione dell?Unione europea. Il governo, e il ministro Salvini prima di altri, ha annunciato un provvedimento al prossimo Cdm con la revoca della misura regionale. È già grave quando governo e regioni non dialogano, ma quando a non dialogare sono un governo di destra e una regione dello stesso colore politico la questione diventa surreale. Fra uno spot e l?altro, con il solito scaricabarile che punta il dito contro l?Europa, di mezzo ci sono andati i cittadini, gli operatori commerciali, le famiglie, i negozianti, cioè una platea di persone giustamente indignate (e sappiamo tutti che uso un eufemismo) per un provvedimento che paralizza un?intera regione. Solo di fronte alla sollevazione dei cittadini adesso si ricordano in regione e al governo che ci sono gli strumenti di rilevazione della qualità dell?aria e una società pubblica, l?Arpa, per monitorare l?andamento delle polveri sottili”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Tanto caos, con conseguenze economiche rilevanti per i pendolari costretti a usare la macchina in zone del tutto prive di trasporto pubblico locale, per famiglie e piccole attività commerciali, poteva essere evitato se solo fosse prevalso il buon senso. Si è scelto invece di creare scompiglio prima di metterci una pezza, perché di una pezza si tratta, in attesa che il governo esca dalla politica del giorno per giorno e metta in campo una strategia che non provochi convulsioni nei cittadini”, conclude.