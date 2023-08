Atletica: Furlani, ‘ho il fuoco dentro, darò il massimo per andare in finale’

MeteoWeb

Budapest, 22 ago. – (Adnkronos) – “Ho trovato qui un?atmosfera veramente incredibile, è la mia prima esperienza nel mondo dei grandi e torno motivato dalla vittoria agli Europei under 20 di Gerusalemme dopo una super gara. Il fuoco dentro c?è sempre, entro in pedana carico. Non mi accontento di nulla, cercherò di dare il massimo per entrare in finale. In questa stagione sono arrivato fino a 8,44 ventoso al meeting di Savona: un salto enorme, con qualche rimpianto per il vento, mi auguro però di poterlo ripetere in futuro?. Così Mattia Furlani alla vigilia del suo esordio ai mondiali di Budapest con le qualificazioni del salto in lungo.

?Gli avversari? L?atleta pericoloso è quello che non ha nulla da perdere -sottolinea il 18enne laziale-. Entro in pedana come outsider, il mio obiettivo è andare lì per divertirmi, senza pressioni. Seguirò la finale dell?alto con il capitano azzurro Tamberi, il mio cuore è sempre un po? rimasto in quella specialità che ho praticato fino all?anno scorso e ho appena rivisto il video di Gimbo a Tokyo. Faccio gli auguri a lui e a Marco Fassinotti. Con Larissa Iapichino ci siamo parlati dopo la sua finale, ha fatto una gara di calibro mondiale chiusa al quinto posto e sono fiero di lei. Sicuramente potrò chiederle qualche consiglio su come spinge la pedana e su come è il vento e la sabbia?.