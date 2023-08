MeteoWeb

Budapest, 21 ago. – (Adnkronos) – Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli fuori in semifinale nei 110 ostacoli ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Fofana termina la sua semifinale in settima posizione in 13″50 mentre Simonelli chiude ottavo la sua in 13″69.