Attentato don Coluccia: Salvini, ‘solidarietà per chi combatte droga per salvare ragazzi’**

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Tutta la mia solidarietà e il mio appoggio a don Coluccia, uomo di Chiesa che combatte ogni tipo di droga per salvare ragazze e ragazzi. In bocca al lupo all?agente investito, tutto il mio disprezzo per l?infame criminale ferito”. Lo scrive Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega, su Instagram commentando l’episodio di cronaca in cui è rimasto ferito don Antonio Coluccia, a Roma.