Banche: Mazzetti (Fi), ‘errore a monte in politica Bce, ora serve tavolo con sistema bancario’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Forza Italia ha sempre criticato la scelta di alzare i tassi in modo continuativo e inflessibile da parte della Bce: è l?errore a monte del problema. Abbiamo ben chiare le conseguenze sull?economia reale, con il rialzo dei mutui e non solo, di questa scelta sbagliata da parte della Bce ma abbiamo anche chiaro il decisivo ruolo delle banche nel nostro sistema economico e produttivo, visto che sono, sia quelle più grandi sia quelle più piccole, la principale fonte di accesso al credito. Non contro le banche ma insieme al sistema bancario dobbiamo trovare una soluzione sia agli extraprofitti sia all?accesso al credito. Per questo è fondamentale convocare un tavolo con i rappresentanti e l?Associazione bancaria Italia, in modo da poter migliorare il provvedimento in Parlamento, in modo pragmatico e con una visione liberale per l?economia, senza imposizioni dall?alto, come ha giustamente proposto il capogruppo Barelli”. Lo spiega in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che poi conclude: “Dobbiamo, inoltre, ripristinare un canale stabile per l?accesso al credito, che è essenziale per le famiglie ma anche per le piccole e medie imprese che sono l?ossatura dell?Italia, oltre a essere motore di fiducia per tutta l?economia che non può essere costretta o imbrigliata, altrimenti ne paga il prezzo il correntista. Forza Italia è e sempre sarà liberale, per il lavoro e per l?impresa e lavorerà per migliorare il provvedimento nell?interesse di tutti, ascoltando tutti”.