Banche: Russo (Fdi), ‘governo Meloni aiuta famiglie, Conte e Pd parlano solo’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Bene ha fatto il governo a tassare gli extraprofitti delle banche, quello che né Conte e né il Pd avevano fatto. Mentre loro parlano il centrodestra al governo aiuta chi è in difficoltà. E infatti il decreto approvato ieri in Cdm è la prova lampante dell?attenzione di questo esecutivo per le famiglie e le imprese. Un tema, peraltro, sul quale Fratelli d?Italia aveva presentato un ddl a prima firma Gelmetti, componente della commissione Bilancio del Senato, proprio per sollevare i cittadini italiani dal caro mutui conseguenza degli alti tassi di interesse imposti dalla Bce. Questo governo è intervenuto prontamente, ancora una volta, nell?esclusivo interesse degli italiani”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia Raoul Russo, componente della commissione Affari sociali di Palazzo Madama.