Basket: Riley, ‘Wade è il più grande giocatore della storia dei Miami Heat’

Miami, 9 ago. – (Adnkronos) – Mancano pochi giorni all’ingresso di Dwyane Wade nella Basketball Hall of Fame di Springfield, previsto per il prossimo 12 agosto, e in vista dell’importante celebrazione Pat Riley non ha voluto far mancare la sua voce. Se è infatti vero che Wade ha scelto Allen Iverson per introdurlo durante la cerimonia, il presidente degli Heat ha comunque deciso di indire una conferenza stampa dedicata a quello che lo stesso Riley non ha esitato a definire “il più grande giocatore ad aver mai vestito la maglia dei Miami Heat”. Riley ha poi subito precisato: “Non si tratta di certo di un insulto a LeBron James, che è stato una parte fondamentale della nostra storia. LeBron, però, si è fermato qui per soli quattro anni mentre la longevità di Wade a Miami in questo caso fa la differenza”.

“Il merito di aver creduto nella possibilità di portare a Miami LeBron James e Chris Bosh nel 2010 è tutto di Dwyane, che ha accettato quella prospettiva dopo essere stato il leader della squadra campione nel 2006. E anche nel 2011, quando il primo esperimento con i big three non aveva funzionato, è stato lui a rimettere a posto le cose. Wade è stato un giocatore ed è una persona davvero priva di egoismo”. Riley ha quindi discusso dei paragoni con Michael Jordan, “Era l’idolo indiscusso di Dwyane, provava a imitarne ogni movimento e in effetti gli assomigliava parecchio”. Il presidente dei Miami Heat è anche tornato sul doloroso distacco dell’estate 2016: “Quando se n’è andato a Chicago c’è stato del risentimento da entrambe le parti. Aveva ottenuto un ottimo contratto dai Bulls, e forse avremmo dovuto fare di più per trattenerlo. Quando ha deciso di tornare, ad ogni modo, l’abbiamo accolto a braccia aperte”.