Biden contro Big Pharma: “piano per ridurre il costo dei farmaci”

Joe Biden si è scagliata contro Big Pharma per ridurre i costi dei farmaci, i più alti di qualsiasi azienda, e annuncia i primi dieci farmaci, dal quale partire per una negoziazione dei prezzi. Si parla di medicinali tra i più comuni e cari (che comprendono i problemi cardiaci, i coaguli di sangue, il diabete e l’artrite), per cui gli anziani di oltre 65enni hanno pagato di tasca propria 3,4 miliardi, solamente nel 2022.

Il piano di riduzione dei prezzi, secondo la Casa Bianca, consentirà di risparmiare a milioni di essi migliaia di dollari all’anno e ai contribuenti 160 miliardi di dollari a regime.