Londra, 18 ago. – (Adnkronos) – Nuovo acquisto per il Chelsea, che dopo aver annunciato nei giorni scorsi Moises Caicedo può ufficializzare un altro centrocampista. Si tratta di Romeo Lavia, proveniente dal Southampton per 62 milioni di euro più 5 di bonus. Il belga, 19 anni, si lega ai blues per i prossimi 7 anni.