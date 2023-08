Calcio: Boldrini (Pd), ‘Rubiales inadeguato a ruolo di presidente Federcalcio spagnola’

MeteoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Ha ragione la ministra spagnola dell?Uguaglianza, Irene Montero: un bacio sulla bocca senza consenso è una forma di violenza sessuale. E ha ragione anche il ministro spagnolo dello Sport, Miquel Iceta: inaccettabile che si baci sulle labbra una giocatrice per congratularsi con lei. Il comportamento di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, che impone il bacio in bocca a un?atleta che non lo vuole, non va derubricato a gesto dovuto all?euforia del momento, a gioia per la vittoria della Spagna sull?Inghilterra nella finale mondiale del Campionato femminile di calcio. È invece una forma di imposizione da parte di un uomo di potere verso una giovane donna che si è trovata a dover subire”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Se anziché una calciatrice avesse avuto davanti un calciatore, Rubiales avrebbe fatto altrettanto? Sicuramente no. Luis Rubiales, con il bacio estorto a Jenni Hermoso (una forma di molestia sessuale), ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza a svolgere il ruolo che riveste. Nei suoi confronti vanno presi seri provvedimenti”, conclude Boldrini.