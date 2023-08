Calcio: Chiellini, ‘per Bonucci avrei preferito finale diverso, spero si trovi punto d’incontro’

MeteoWeb

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – “Leo l?ho ovviamente sentito, oltre che visto a luglio in Toscana. Ciò che provo è dispiacere. Avrei preferito un finale diverso, che Leo venisse celebrato come si deve dai tifosi e non è successo. In questa situazione non ci sono né vinti né vincitori e spero che si trovi un punto d?incontro che possa andare bene sia a Leonardo che al club. Mi auguro che Leo possa continuare ad alto livello e arrivare quindi in forma all?Europeo”. Così l’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito alla delicata situazione del suo ex compagno di squadra e amico Leonardo Bonucci messo fuori rosa dal club bianconero. “Una caratteristica della Juventus è di essere una azienda che fa scelte senza guardare in faccia nessuno: giusto o sbagliato non si può definire bene, la verità dico sempre che sta nel mezzo. Diciamo che è un club che non si è mai fatto problemi anche ad adottare scelte impopolari”, aggiunge il difensore del Los Angeles Fc a ‘Tuttosport’.