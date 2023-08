Calcio: Figc, Buffon da settembre in gruppo azzurro, Gravina ‘grande giorno per Nazionale’**

MeteoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Gianluigi Buffon ha scelto l?Azzurro per iniziare una nuova carriera nel calcio: dopo aver annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal campo, sarà il nuovo Capo Delegazione della Nazionale, il ruolo rimasto vacante dopo la scomparsa, a gennaio, di Gianluca Vialli. Buffon, primatista di presenze in Nazionale (176), ha sciolto le riserve questa mattina, accettando la proposta ricevuta nei giorni scorsi dal Presidente della Figc Gabriele Gravina: da settembre sarà di nuovo nel gruppo Azzurro, atteso dalle sfide con la Nord Macedonia (sabato 9 settembre, National Arena Todor Proeski, Skopje, ore 20.45) e Ucraina (martedì 12 settembre, Stadio ?G. Meazza?, Milano ore 20.45) nella corsa verso Euro 2024 Germania.

?È un grande giorno per la Nazionale italiana -dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina- perché Gigi torna a casa. Buffon è un?icona del nostro calcio e una persona speciale”