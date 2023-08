MeteoWeb

(Adnkronos) – Alla base delle dimissioni del ct azzurro Roberto Mancini dalla Nazionale, a quanto si apprende, sono entrate in gioco una serie di sensazioni che mettono insieme l’eliminazione dal mondiale, la scomparsa di Gianluca Vialli e un clima in azzurro dove non si trovava più così a suo agio. Errori suoi, drammi personali e scelte che ha inizialmente accettato e che oggi forse non condivide più.