Calcio: Mancini, ‘non sono un mago ma voglio vincere anche con l’Arabia Saudita’

Riad, 28 ago. – (Adnkronos) – “Non sono un mago ma quello che posso dire a tutti i tifosi è che lavoreremo sodo perché vogliamo vincere qualcosa di importante anche con l’Arabia Saudita. Penso che abbiamo dei buoni talenti, il precedente ct Renard ha fatto un grande lavoro e sono sicuro che i giocatori cercheranno di migliorarsi ancora”. Così Roberto Mancini nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell’Arabia Saudita. “Le stelle straniere arrivare nella Saudi League possono migliorare i giocatori sauditi, è successo lo stesso in Italia tanti anni fa, quando i grandi giocatori stranieri venivano da noi. Abbiamo abbastanza tempo davanti per scegliere i giocatori da chiamare, siamo fiduciosi”, aggiunge Mancini.