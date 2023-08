Calcio: Psg, Mbappé convocato per il Tolosa

MeteoWeb

Parigi, 18 ago. – (Adnkronos) – Convocato e dunque a disposizione di Luis Enrique per la seconda gara di Ligue 1 contro il Tolosa in programma domani sera alle ore 21 (in diretta su Sky Sport 258). Kylian Mbappé torna a essere a tutti gli effetti un ‘nuovo’ rinforzo per il Psg. Dopo le divergenze delle settimane scorse, con il francese messo ai margini del progetto del club per via della volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, adesso Mbappé ? che già da giorni era stato reintegrato in rosa “a seguito di alcuni colloqui positivi avuti con la dirigenza” ? è stato ufficialmente convocato da Luis Enrique per la seconda gara di campionato. “Kylian è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto. Sono felicissimo di avere a disposizione un giocatore di classe mondiale come lui”, le parole dell’ex allenatore di Roma e Barcellona in conferenza.