Caldo, temperatura record sul Sass Pordoi: +16,2°C a 2.950 metri

L’ondata di caldo che sta interessando il Nord Italia è responsabile di temperature da record in quota. Oggi, l’Italia ha stabilito il record per lo zero termico sulle Alpi, mentre la Marmolada ha ritoccato di qualche decimo di grado il record di temperatura massima registrato appena ieri. Una temperatura record è stata registrata anche sul Sass Pordoi, rilievo delle Dolomiti, nel gruppo montuoso del Sella, in Trentino. Il termometro dell’Osservatorio meteorologico ha registrato +16,2°C a 2.950 metri di quota.

Il Sass Pordoi è conosciuto come la ‘Terrazza delle Dolomiti’: è un luogo molto particolare perché nonostante sia nella cresta sud del massiccio del Sella risente soprattutto d’estate delle forti correnti ascensionali della adiacente Val di Fassa, facendo segnare delle temperature anche superiori a quanto ci si possa aspettare a tale quota. È però crocevia importante dei venti freddi dal Nord Europa e soprattutto negli sfondamenti da Nord del muro del Foehn.

