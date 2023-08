Carburanti: Serracchiani (Pd), ‘riflessi su prezzi beni essenziali’

MeteoWeb

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Governo e maggioranza sono al contorsionismo politico: quegli stessi che hanno fatto una campagna elettorale sul taglio delle accise, adesso elogiano le accise perché sarebbero una ?tassa buona?. La realtà bussa alla porta ma questo governo non vede una crisi sociale che minaccia di diventare drammatica, non sa neanche da che parte iniziare a prendere misure strutturali”. Cosi la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico.

“Il ministro Urso non si nasconda dietro l?Opec o agli speculatori e intervenga subito perché ? aggiunge Serracchiani – le conseguenze del caro-carburanti si riflettono sui prezzi di tutte le filiere dei beni essenziali e i redditi fissi soffrono di più”.