Carceri: Scalfarotto, ‘bene visita Nordio ma basta ritardi’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – ?Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è recato in visita nel carcere delle Vallette dove ieri sono morte due detenute. A novembre dello scorso anno ero andato personalmente in visita nel penitenziario in questione per denunciare una situazione tanto critica quanto inaccettabile e per richiedere un pronto intervento da parte del Governo Bene la visita del Ministro Nordio, ma i fatti tragici di questi giorni rendono ancora più palese che non è più ammesso alcun ritardo”. Lo afferma Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia viva in commissione Giustizia del Senato.

“Speriamo che questa visita -aggiunge- sia l?inizio di uno sforzo strategico che miri a investire le giuste risorse e i mezzi necessari nel nostro sistema carcerario affinché recuperi il suo originario ruolo costituzionale di rieducazione e riabilitazione?.