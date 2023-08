Colombia: Eln pianificava omicidio procuratore generale malgrado negoziati di riconciliazione

MeteoWeb

Bogota, 9 ago. (Adnkronos) – Il gruppo sovversivo ancora attivo in Colombia dell’Eln pianificava l’omicidio del procuratore generale Francisco Barbosa Delgado, malgrado i negoziati di riconciliazione con le autorità di Bogota ripresi lo scorso anno dopo l’elezione di Gustavo Petro a Presidente, e il cessate il fuoco di sei mesi iniziato all’inizio di uesto mese, hanno reso noto tre diverse fonti raccolte da intelligence militare, polizia e magistrati. Cinque leader dell’Eln si sono incontrati a luglio in Venezuela per pianificare l’operazione.