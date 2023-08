Conti pubblici: Magi, ‘Governo prepara manovra lacrime e sangue’

MeteoWeb

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – La difesa delle lobby che fanno scappare i turisti, una politica economica protezionista che blocca la concorrenza, le accise sulla benzina per fare cassa, smentendo tutte le promesse fatte in questi anni, la paura del progresso e della ricerca scientifica in ogni campo, scuola e università messi all?ultimo posto nelle priorità. Il Governo prepara per l?autunno una manovra economica lacrime e sangue contro gli italiani. Mancano all?appello tra i 20 e i 30 miliardi, che Meloni e i patrioti cercheranno di reperire aumentando le tasse e aumentando il debito pubblico, lasciando intatti i privilegi delle corporazioni amiche. Più Europa sarà in prima fila nell?opporsi all?aumento delle tasse e a un aumento debito pubblico sulle spalle delle future generazioni?. Lo afferma il segretario di ‘Più Europa’ Riccardo Magi.