D’Amico: continua buyback con riacquisto 114mila azioni proprie

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – D’Amico International Shipping ha riacquistato, nel periodo compreso tra il 7 agosto e l?11 agosto 2023, 114.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,092% del capitale sociale) sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana Spa, al prezzo medio ponderato di 3,8998 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 444.581,28 euro. Lo rende noto l’azienda in un comunicato.

All?11 agosto 2023, la società detiene 2.643.855 azioni proprie, corrispondenti al 2,13% del capitale sociale, si legge nella nota.