Difesa: Bonelli (Avs), ‘Vannacci vuole fare politica, incompatibilità, sia radiato’

MeteoWeb

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – ?Vannacci ha deciso di fare politica e questo, oltre ai concetti che esprime che sono in contrasto con la nostra Costituzione, lo rende incompatibile con il ruolo che riveste. Vannacci sostiene che la pallavolista Paola Egonu non ha nulla a che fare con l’italiano, che egli identifica, da 8.000 anni, con la pelle bianca. Da tale affermazione, apprendiamo che l’Italia, e quindi l’italiano, sia nata nel Neolitico. Peccato per Vannacci che un cittadino italiano non si riconosce dal colore della pelle, bensì dai diritti e doveri concessi dalla Costituzione”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Un generale che esprime concetti così discriminatori – continua Bonelli -dovrebbe essere radiato dalle Forze Armate. In questo modo, potrà pensare di candidarsi alle europee senza usare la divisa dell’Esercito italiano. Trovo davvero scandaloso e ipocrita il silenzio della premier Meloni di fronte a questa vicenda: non ha il coraggio di dire una parola in difesa dei valori della nostra democrazia?.