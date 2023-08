Difesa: Ferrante (Fi), ‘libertà espressione non è diritto insulto, solidarietà a forze armate’

MeteoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La sinistra strumentalizza e si erge, come sempre, quale organo censore dell?etica pubblica. Nulla di nuovo. Ma ciò non toglie che la sacrosanta e costituzionalmente tutelata libertà di espressione non possa diventare, a maggior ragione per un rappresentante delle istituzioni e per chi indossa la divisa, libertà di insulto, libertà di odio, libertà di discriminazione, libertà di stabilire ciò che è normale e ciò che non lo è, ciò che maggioranza e ciò che non lo è. Siamo un Paese libero e democratico dove il rispetto verso chiunque non può essere sacrificato sull?altare della pubblicità a un discutibile prodotto editoriale. Condivido il ministro Crosetto quando sostiene che ciascuno di noi, quando chiede aiuto, debba sentirsi garantito da un servitore dello Stato che appaia scevro da pregiudizi nell?esercizio della sua attività. Rinnovo la mia solidarietà alle forze armate per il discredito subito da personaggi alla disperata ricerca di visibilità”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.