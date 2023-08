Difesa: Montaruli, ‘sinistra non rispetta idee altrui e vuole censura per italiani’

MeteoWeb

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “La sinistra che fa polemiche sulle parole di Donzelli ammette di volere un proprio ruolo di censura non solo su di noi ma sugli italiani. Ciò li conferma più soviet che democratici ed è questa la strana concezione dei diritti costituzionali su cui qualcuno dovrebbe interrogarsi anziché elevarsi a professore”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L?arroganza di chi pensa di avere la verità in tasca e addirittura dettare cosa dobbiamo dire -aggiunge- squalifica chi in queste ore ci attacca ed un?opposizione che volta costantemente le spalle alla libertà di pensiero. La sinistra ha un evidente grave problema nel rispettare le idee altrui, preferisce i diktat al dialogo, l?insulto al confronto semplicemente perché ha esaurito idee e argomenti. Siamo orgogliosi di non avere lo stesso approccio”.