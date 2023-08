Dl asset: Deidda (Fdi), ‘doveroso confronto in Parlamento, governo sta agendo su caro aerei’

MeteoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Ci sarà il doveroso confronto in Parlamento e nelle competenti commissioni, come è giusto che sia ma era urgente agire. Quindi grazie al governo che dopo anni di immobilismo dei precedenti esecutivi, sta provando a dare risposte ai cittadini e imprese, in particolare di Sardegna e Sicilia”. Lo afferma Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera e deputato di Fratelli d’Italia.

“Da inizio legislatura, d?accordo pure con il Pd e il resto dell?opposizione, abbiamo iniziato nella commissione Trasporti un’indagine conoscitiva sulla continuità territoriale e in ultimo abbiamo ascoltato il Garante dei prezzi – spiega -, in cui sono state certificate le troppe anomalie degli aumenti che da mesi abbiamo denunciato. Abbiamo interagito con atti formali e non con le istituzioni europee”. “Il percorso e la strada da percorrere è ancora lunga ma il governo Meloni finalmente ha preso la direzione giusta”, conclude Deidda.