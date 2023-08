Dl Pa 2: Rossi (Fdi), ‘cabina regia su patrimonio passo importante per rigenerazione beni’

MeteoWeb

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “L?istituzione di una cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio pubblico, come stabilisce un emendamento approvato al Dl Pa2, è un importante passo in avanti nell?azione, che questo governo vuole portare avanti di valorizzazione e rigenerazione dei beni non utilizzati dello Stato. Al sottosegretario Lucia Albano, che ha promosso l?iniziativa, va il plauso. Uno strumento utile per gli enti locali e per i cittadini. Un’altra promessa mantenuta”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d?Italia Angelo Rossi.