Equitazione: Europeo salto a ostacoli, Giroud presente alla giornata inaugurale

MeteoWeb

Milano, 30 ago. – (Adnkronos) – Dal Meazza all’Ippodromo Snai San Siro, il passo è davvero breve. Per conferme chiedere al capocannoniere della Serie A, Olivier Giroud. L’attaccante del Milan, tre gol nelle prime due giornate del campionato di calcio, è abituato a entusiasmare i tifosi rossoneri nello stadio di Milano ma questo pomeriggio si è spostato di 400 metri per non perdersi la giornata inaugurale degli ?Italia. Open to Meraviglia ? Fei Jumping European Championship Milano 2023?.

Dopo la cerimonia di apertura, alle 13.15 le gare dell’Europeo di Salto Ostacoli – giunto alla 37esima edizione – hanno ufficialmente preso il via e l’ex bomber di Arsenal e Chelsea ha puntualmente preso posto con la sua famiglia nella Corporate Area del Teatro del Cavallo. Occhiali da sole e camicia, Giroud era infatti accompagnato dalla moglie Jennifer e dai quattro figli Aria, Evan, Jade e Aaron Giroud. Ha seguito con attenzione le evoluzioni di amazzoni e cavalieri e ha fatto il tifo per la sua Francia, una delle 24 nazioni in gara.

Una giornata di relax, divertimento ed evasione, in vista delle grande sfida di campionato di venerdì sera che vedrà il Milan impegnato all’Olimpico contro la Roma.