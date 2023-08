Equitazione: Fei Jec, quasi sold out tribune Ippodromo San Siro, aperto prato

MeteoWeb

Milano, 24 ago. (Adnkronos) – A una settimana dall’apertura del Fei Jumping European Championship 2023 è caccia al ticket per assistere al salto ostacoli che assegnerà i titoli europei a squadre e individuale e garantirà ai migliori atleti e cavalli la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Considerando il quasi sold out sulle tribune dell’Ippodromo Snai San Siro, l?organizzazione ha deciso di aprire la vendita di biglietti nella green zone, la zona prato ne weekend dal 30 agosto al 3 settembre.

Sarà possibile assistere al lavoro tecnico di cavalieri, amazzoni e cavalli all’interno del campo prova. A partire da oggi, si potranno acquistare i ticket della green zone, i biglietti della zona prato, attraverso il circuito Vivaticket.com per accedere all?Ippodromo Snai San Siro.