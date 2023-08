F1: Alfa Romeo, livrea speciale per Monza

MeteoWeb

Arese, 30 ago. – (Adnkronos) – È stata una giornata speciale per l’Alfa Romeo nel quartier generale di Arese. La Casa del Biscione, nei giorni che precedono il Gp d’Italia, è stata protagonista di una doppia presentazione. Da un lato la livrea speciale per le due monoposto che scenderanno in pista a Monza, dall’altra l’atteso svelo della 33 stradale, la nuova supercar con un richiamo al passato. L’evento è stato denominato ‘Il coraggio di sognare’.