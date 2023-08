Fdi: De Priamo, ‘Arianna Meloni militante politica fin da giovanissima’

MeteoWeb

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Chi da sinistra attacca la scelta di affidare importanti incarichi di partito ad Arianna Meloni utilizza deboli argomentazioni e scade semplicemente nel ridicolo, dimostrando la pochezza dei contenuti portati avanti. Chi ha fatto politica a Roma dovrebbe ricordare Arianna Meloni che, appena maggiorenne, era già una militante della destra giovanile impegnata a contrastare l’egemonia, spesso prepotente, della sinistra nel difficile quartiere romano della Garbatella”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

“Chi conosce un minimo Arianna Meloni sa che ha sempre svolto un prezioso ruolo organizzativo con spiccate capacità e grandi doti di umanità; e, soprattutto, dovrebbe sapere bene che ha sempre rifuggito palcoscenici di ogni tipo, lavorando in silenzio per gli altri. La sua disponibilità a nuove responsabilità nel partito, quindi, è un gesto di generosità per consentire a Fratelli d’Italia, ancor più oggi che siamo al governo dell’Italia, di mantenere viva, attiva ed operativa una grande comunità umana e politica quale è Fratelli d’Italia”, conclude.