Fisco: Alifano (M5s), ‘non c’è nulla di più iniquo di questa delega’

MeteoWeb

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Penso non ci sia nulla di più iniquo di questo provvedimento. Il leit motiv è proprio l’iniquità. Dalla riduzione del numero degli scaglioni Irpef alla tendenza alla flat tax, credo non ci sia nulla di più iniquo. Il viceministro Leo dice che gran parte degli operatori economici e dei tributaristi ha apprezzato questa riforma, ma noi abbiamo ascoltato le audizioni dei vari osservatori: da Bankitalia alla Corte dei conti fino all’Fmi, che si è scagliato proprio contro la flat tax”. Lo ha detto alla Camera, nella dichiarazione di voto contraria alla delega fiscale, la deputata del Movimento 5 stelle Enrica Alifano, componente della commissione Finanze.

“Come ha detto Bankitalia – ha spiegato poi l’esponente dei pentastellati -, la flat tax va bene per economie in via di sviluppo e con ridotto welfare. E allora come bisognerà fare per mantenere la spesa sociale che ancora abbiamo? O con maggiore tassazione, probabilmente a livello locale, oppure con un taglio alla spesa sociale. Quindi ci dobbiamo aspettare, ed è bene che i cittadini lo sappiano, ulteriori tagli, per esempio alla spesa sanitaria”. “Dal Senato questa delega è tornata con un’iniquità ancora maggiore. E’ stato codificato il principio dell’autonomia finanziaria di regioni ed enti locali. Stiamo andando verso lo spacchettamento dell’Italia in molteplici territori. Viene stabilito il principio della territorialità delle entrate, con il gettito che dovrebbe rimanere nei territori dove viene prodotto e con la potestà impositiva riconosciuta a tutti gli enti locali. Un modo per dire: care regioni e cari enti locali, vedetevela voi, lo Stato non vuole più interessarsi alle vostre questioni”, ha concluso Alifano.