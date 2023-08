Fisco: Magni (Avs), ‘premia furbi evasori e aumenta diseguaglianze’

MeteoWeb

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La funzione principale del fisco è per noi il superamento delle diseguaglianze e la solidarietà sociale. Ma, con questa delega, il governo Meloni fa l?esatto contrario: non interviene per riequilibrare e premia gli evasori. Nessuna misura per alzare la tassazione sulle rendite, sulle grandi ricchezze e sugli extraprofitti da indirizzare al welfare e per abbassare la pressione fiscale sui soliti noti. Questa delega fiscale è un incentivo per i più furbi ad evadere le tasse, con la consapevolezza di poter sanare tutte le volte la propria posizione con il fisco. Per questi motivi Alleanza Verdi e Sinistra vota no a questo provvedimento”. Lo afferma in aula il senatore dell?Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

“Dopo ben 12 condoni nella legge bilancio 2023, si arriva ora addirittura ad una sorta di ?condono preventivo?, nonché a un vero e proprio condono penale. Una follia. In un Paese dove l?evasione fiscale è di circa 100 miliardi, dei quali almeno 15 imputabili ai grandi gruppi multinazionali, parlare di ?evasione di necessità? è un?offesa all?intelligenza – continua -. Se si continua così, a pagare le tasse resteranno solo i lavoratori dipendenti e i pensionati. La strada maestra invece dev?essere quella di fare controlli, di punire gli evasori e premiare i contribuenti onesti, permettendo così la ?mobilità sociale?, cioè la possibilità di cambiare la propria condizione economica di partenza. Per anni invece si è fatto l?opposto e anche adesso si socializzano le perdite e si privatizzano le ricchezze, facendo dell?Italia uno dei Paesi con maggiore debito pubblico e maggiore concentrazione di ricchezza privata”. “Questa destra, molto neoliberista e poco sociale, sceglie di allearsi con gli evasori e di livellare le tasse per tutti, senza considerare il peso del welfare, della sanità e degli investimenti che è tutta sulle spalle di lavoratori e pensionati. Alleanza Verdi e Sinistra si opporrà sempre all?iniquità sociale voluta dalle destre di governo”, conclude Magni.