Giustizia: Mattarella firma ed emana decreto legge su intercettazioni e incendi**

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge, varato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri, contenente le disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica amministrazione. Nel testo sono inserite, tra l’altro, le norme relative all’uso delle intercettazioni nei procedimenti su reati collegati alla mafia dopo le sentenze contrastanti della Corte di Cassazione. Il Capo dello Stato ha autorizzato altresì la presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione.