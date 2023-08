Golpe in Niger, migliaia in piazza a Niamey a sostegno giunta e contro Francia

MeteoWeb

Niamey, 20 ago. (Adnkronos) – Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Niamey, in Niger, per manifestare il loro sostegno al Consiglio nazionale per la difesa della patria formato dei militari golpisti. ”No alle sanzioni”, ”Abbasso la Francia!”, ”Fermare l’intervento militare” sono alcuni degli slogan che sono stati letti nella capitale nigerina, come riporta Le Monde. Durante la manifestazione sono anche state sventolate bandiere russe, come ha riferito il corrispondente della Ria Novosti.

Il leader golpista del Niger, Abdourahamane Tchiani, ha annunciato che intende creare un governo di transizione che restarà in carica ”non più di tre anni”. Lo ha dichiarato lo stesso generale in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato. Entro 30 giorni, ha aggiunto Tchiani, la volontà è quella di tenere ”un dialogo nazionale completo” che ponga le basi per redigere una nuova Costituzione. Ma le decisioni, ha aggiunto, dovranno essere prese ”senza interferenze esterne”.

Intanto il Regno Unito ha annunciato l’evacuazione di tutto il personale diplomatico della sua ambasciata in Niger per ”motivi di sicurezza” in vista di un possibile intervento militare contro la giunta golpista da parte dell’Ecowas, l’organizzazione dei Paesi dell’Africa occidentale. ”Abbiamo ritirato temporaneamente il personale britannico dal Niger. La nostra ambasciata adesso sta lavorando da remoto”, si legge in una nota del ministero degli Esteri britannico.

Londra ha anche ribadito che sconsiglia i viaggi in Niger, anche a Niamey, per motivi di sicurezza. I capi di Stato Maggiore dell’Ecowas hanno deciso un ”D day” per l’intervento militare in Niger, senza però rendere nota la data.