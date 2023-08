Governo: Bellucci (Fdi), ‘sinistra fa danza della pioggia sperando di rovinare clima sereno’

MeteoWeb

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il rapporto tra gli italiani e Giorgia Meloni è ottimo, lo dicono i sondaggi. In poco meno di un anno siamo stati in grado di affrontare le molte emergenze, senza trascurare il programma di governo. Alla sinistra sembra non essere rimasto altro che fare la ?danza della pioggia? e sperare che il clima tra il nostro esecutivo e gli italiani si guasti. Una cantilena quella delle opposizioni che, con l?avvicinarsi dei tre mesi caldi che ci porteranno alla manovra, si fa via via più insistente. Un atteggiamento che serve solo a mantenere la linea di galleggiamento, facendo finta di non aver malgovernato l?Italia per ben dieci anni. Dal canto nostro, invece, abbiamo dimostrato di voler rilanciare davvero l?Italia, tornando a puntare sul lavoro, sulle famiglie e sul quel capitale umano che non può essere sprecato attraverso misure meramente assistenziali e inefficaci come nel caso del reddito di cittadinanza”. Lo dichiara la vice ministra del Lavoro e delle Politiche sociali e deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Bellucci.